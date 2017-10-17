У США не много вариантов действий в Сирии: «один другого хуже»

Москва, , 11:46 — REGNUM У Вашингтона не так много вариантов действия в Сирии после того, как будет взята Ракка: либо убираться из страны, либо продолжать поддерживать различные банды, что совсем бесперспективно, считает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Всякий план дальнейших действий основывается на уже существующих обстоятельствах. Причём обстоятельствах реальных, а не придуманных и потом растиражированных СМИ.

А реальные обстоятельства таковы, что у Вашингтона выбор не очень богатый: один другого хуже. Вариант первый — закрывать сирийский проект и убираться из Сирии, но для этого надо придумать сценарий, позволяющий «сохранить лицо».

Вариант второй — продолжать поддерживать и вооружать разнообразные банды, которые с разной степенью успеха перемалываются сирийской армией и российскими ВКС. Но этот вариант уже бесперспективен.

Вариант третий — каким-то образом вписываться в процесс урегулирования конфликта в астанинском формате. Но там американцев никто не ждет, ибо их договороспособность вызывает большие сомнения.

Поэтому, вероятнее всего, Вашингтон попытается создать в Сирии некий анклав под флагом очередной «умеренно-неумеренной оппозиции». На всякий случай, на будущее. Но анклав этот должен опираться на добычу природных ресурсов, ибо сам Вашингтон оплачивать его не станет.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что у Вашингтон не знает, что ему делать после того, как от террористов будет полностью освобождена Ракка. Администрация главы Белого дома Дональда Трампа рассчитывает на освобождение от террористов Сирии, при этом не допустив установления контроля президента страны Башара Асада над регионом.

16 октября официальный представитель Демократических сил Сирии — объединения курдских и арабских подразделений Мустафа Бали заявил, что поддерживаемые США силы, участвующие в освобождении от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийской Ракки, овладеют городом в течение считанных дней.

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