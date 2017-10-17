Владимирский губернатор прокомментировала дело главы комбината «Тепличный»

Владимир, , 11:39 — REGNUM Губернатор Владимирской области Светлана Орлова решила не давать оценок по делу бывшего главы ГУПа «Комбинат Тепличный» Виктора Шляхова, который обвиняется в получении взятки. В эфире программы «На всю Владимирскую» глава региона сообщила, что она «не следствие и не следователь».

«Я действительно давала поручение, чтобы провести проверку «Тепличного», почему, потому что у нас 115 ГУПов, которые надо контролировать, смотреть, и такая проверка была проведена и по ней стали приниматься меры, в том числе мой заместитель Конышев проводил несколько совещаний», — сказала глава региона.

Все вопросы, относительно дела о получении взятки, Светлана Орлова перенаправила следователям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно о возбуждении уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего директора комбината Виктора Шляхова, который был назначен на должность три года назад. Он является супругом главы комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Риты Шляховой. Вместе с ней он переехал во Владимирскую область, когда Светлана Орлова была назначены врио губернатора региона. Сейчас Виктор Шляхов помещен под арест, подробности дела пока не раскрываются.

Также известно, что в Счетная палата региона выявила множество нарушений в работе комбината. В частности, речь идет о том, что за несколько лет предприятие превратилось из успешного в убыточное. Впервые убыток появился в 2014 году. В 2016 году он уже составил почти 74 млн рублей.

Кроме того, Счетная палата советовала главе предприятия прекратить реализовывать продукцию по заниженным ценам.

Сейчас на комбинате «Тепличный» работают более 450 человек.

Напомним, что ранее уголовные дела о получении взяток были возбуждены в отношении экс-заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова и заместителя губернатора Елены Мазанько.

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