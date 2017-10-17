Нацгвардия Украины стала членом европейской Ассоциации сил жандармерии

Киев, , 09:57 — REGNUM Полноправным членом Международной ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP) стала 16 октября Национальная гвардия Украины, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, решение было единогласно принято на саммите директоров и командующих FIEP в Аммане в Иордании. По словам заместителя командующего Нацгвардией генерала-лейтенанта Николая Балана, включение украинской правоохранительной структуры в международную организацию стало возможным после проведения ряда реформ в Нацгвардии.

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Балан отметил, что в Нацгвардии проводят реформы, направленные на евроинтеграцию и адаптацию к европейским «демократическим нормам и стандартам ведущих стран мира». Заместитель командующего подчеркнул, что Нацгвардия готова обмениваться опытом с другими участниками организации.

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Напомним, Международная ассоциация сил жандармерии и полиции стран Европы и Средиземного моря в статусе военного учреждения (FIEP — France-Italia-España-Portugal, Франция — Италия — Испания — Португалия, первые четыре члена ассоциации) включает в себя правоохранительные структуры Франции, Италии, Испании, Португалии, Турции, Марокко, Нидерландов, Румынии, Иордании и Туниса.

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