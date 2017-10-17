Авиаударом ВВС США в Йемене убиты десятки террористов

Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Ликвидация террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведена в Йемена авиаударом американских ВВС, сообщили в пресс-службе Пентагона.

«Американские силы уничтожили десятки членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в результате удара по двум тренировочным лагерям 16 октября в мухафазе Эль-Байда», — сообщили в американском ведомстве.

Американская сторона отметила, что удар был нанесен целенаправленно по лагерям, в которых террористы тренировали своих приспешников. В частности, в этих лагерях проходило обучение боевым действиям с применением огнестрельного оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война. По одну сторону конфликта — правительственные войска, по другую сторону — хуситы. В марте 2015 года в войну ввязалась международная коалиция во главе с Саудовской Аравией (выступает на стороне Саны).

Поддержку арабской коалиции с воздуха оказывают США. Также в войне был задействован американский спецназ.

На территории Йемена орудуют террористы «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в городе Асилан (провинция Шабвах, Йемен) в столкновении с правительственными войсками убиты девять хуситов и три человека — со стороны коалиции.

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