В Катаре предложили использовать химическое оружие против оппозиции

Доха, , 21:55 — REGNUM В Катаре заявили о возможности использования химического оружия против оппозиционных групп внутри страны, сообщает 16 октября телеканал Al Arabiya со ссылкой на государственное телевидение Катара.

В эфире государственного телевидения один из профессоров Университета Катара предложил использовать ядовитый газ против некоторых племён, которые находятся в оппозиции по отношению к политике Дохи и к её роли в дипломатическом кризисе в Персидском заливе. Агентство Al Arabiya не указало имя профессора.

«Не важно, какое именно число соберётся, 10 тыс. или 200 тыс. Бомба, начинённая ядовитым газом, уничтожит все эти племена», — заявил профессор Университета Катара.

«В такой ситуации можно использовать летальное оружие, включая ракеты большой дальности и химическое оружие», — добавил профессор.

Напомним, за последние несколько недель ряд представителей катарских племён, таких как Аль-Мурра (al-Murrah) и Шам аль-Хаваджер (Sham al-Hawajer), отказались от гражданства Катара и заявили о своём несогласии с политикой Дохи.

В июне 2017 года ряд арабских стран, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет и Саудовскую Аравию заявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой, обвинив её в финансировании террористических группировок. Власти Катара опровергли данные обвинения.

За разрывом дипломатических отношений последовала воздушная и наземная экономическая блокада Дохи со стороны указанных арабских стран.

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