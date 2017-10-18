Замыкать транзитные пути России на Белоруссию опасно: почему и кто виноват?

Минск, , 01:21 — REGNUM Российские цены на нефть и газ для Белоруссии являются в сущности скрытыми субсидиями: факт, признаваемый и в России, и среди белорусских экспертов. Однако на практике белорусская сторона довольно слабо учитывает эту особенность. Отголоски нефтегазового конфликта 2016 года и новые тенденции обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

В октябре 2016 года, после того как Россия не пошла на заявленные в одностороннем порядке требования Белоруссии относительно снижения цены на газ, Минск — опять же в одностороннем порядке, с нарушением существующих межправительственных договоров — объявил внеплановое повышение тарифов на 50% на транзит нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба» из России в другие страны Европы. Позже белорусская сторона отменила свое решение, однако определенных итогов его было уже не избежать. Союзнику не стали объяснять недопустимость такого поведения, вместо этого Россия интенсифицировала развитие торгово-логистической инфраструктуры Северо-Запада.

Замыкать слишком большие транзитные потоки на Белоруссию, как выяснилось, — это ход, чреватый большими неприятностями. Однако в снижении транзитного значения Белоруссии (а значит, в снижении стоимости транзитных белорусских услуг, а значит, и в сокращении нефтегазовой ренты) белорусской стороне остается винить только себя. В конце концов, помимо нефтегазового конфликта прошлого года, есть и другие проявления неподобающей союзнику манеры: до сих пор не признаны возвращение Крыма и независимость Южной Осетии и Абхазии; сторонников Союза с Россией в Белоруссии лишают работы, а журналисты, искренние сторонники Союзного государства Беларуси и России, подвергаются репрессиям.

Что делает и что сделала Россия уже сейчас для развития своего транзита, читайте в статье: Белоруссия теряет свое транзитное значение для России

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