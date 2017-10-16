Южнокорейцы не верят в нападение со стороны КНДР?

Москва, , 18:21 — REGNUM За агрессивную политику Северной Кореи в первую очередь ответственны США, провоцирующие эту страну на жёсткие действия, считают участники телепередачи «60 минут» на канале Россия 1, обсудившие 16 октября возможность переговоров между Сеулом и Пхеньяном.

«Я совершенно не соглашусь с тем, будто наша политика в отношении КНДР похожа на ту, которую в своё время проводил Советский Союз, — заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, отвечая на соответствующий упрёк со стороны одного из гостей передачи. — Россия очень обеспокоена тем, что делает Северная Корея в ракетной и ядерной сферах. Мы являемся соавторами целого ряда очень жёстких резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому обвинять нас в каких-то симпатиях к КНДР совершенно точно не следует».

При этом он отметил, что хотя Москва и не одобряет северокорейской политики, она понимает мотивацию действий КНДР:

«Северная Корея наблюдает, как менялись режимы в целом ряде всем хорошо известных стран. В этих условиях, тем более, когда рядом проходят учения, разворачивается система противоракетной обороны, совершенно невозможно ожидать от Северной Кореи другого поведения. В этом смысле мы, конечно же, выступаем в защиту законных прав Северной Кореи на свой суверенитет, который ничем не хуже независимости любого другого государства».

В свою очередь, политолог, американист Сергей Судаков отметил, что КНДР не угрожает национальным интересам России.

«Я созванивался с моими друзьями из Южной Кореи и спрашивал, что у них происходит и насколько там панические отношения и напряженность, — пояснил он. — Мне отвечали, что у разных поколений разные отношения. Те люди, которым уже за 50 лет, очень сильно переживают. Кто-то начинает снимать наличные со счёта в банке, а кто-то приценивается, за сколько можно продать свою недвижимость. Однако наибольшую обеспокоенность у южных корейцев вызывает та позиция, которую выстраивают США в отношении Северной Кореи. Их абсолютно не волнуют эти запуски. Они говорят: «КНДР на нас никогда не нападет. Они не самоубийцы».

При этом он подчеркнул, что в Южной Корее Россию рассматривают как того, кто сможет примирить обе стороны, тем более что в действительности огромного антагонизма между Пхеньяном и Сеулом нет. И те, и другие нуждаются в диалоге.

Напомним, что 15 октября госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что власти США не стремятся развязать войну против КНДР и дипломатические усилия Вашингтона продолжатся до тех пор, «пока не упадут первые бомбы». Заявление не слишком обнадеживающее, если учесть, что усилия Тиллерсона, по словам американских сенаторов, сводятся на нет той политикой, которую проводит президент США. В свою очередь, зампред северокорейского парламента Ан Дон Чхун призвал власти США отказаться от враждебной политики и заверил, что Пхеньян развивает «ядерные программы» для защиты своей независимости.

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