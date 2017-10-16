Эмир Кувейта направился с официальным визитом в Эр-Рияд

Эль-Кувейт, , 18:21 — REGNUM Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отправился в Саудовскую Аравию с официальным визитом, сообщает 16 октября информационное агентство KUNA.

Согласно заявлению королевского суда Кувейта, эмира в его «братском визите» сопровождает делегация высокопоставленных кувейтских чиновников.

Ожидается, что переговоры в основном будут сосредоточены на предстоящем арабском саммите, который должен пройти в Кувейте в декабре 2017 года.

Читайте также: Для разрешения кризиса Катар должен отказаться от Чемпионата по футболу

В случае успешного проведения саммита может быть достигнут прогресс в урегулировании дипломатического кризиса, возникшего в отношениях между Катаром и арабским блоком, состоящим из четырёх стран, возглавляемым Эр-Риядом.

Напомним, в июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические и коммерческие связи с Катаром, обвинив его в поддержке региональных террористических групп.

Арабские государства предъявили Катару длинный список требований, пригрозив ввести новые санкции против Дохи, если эти требования не будут выполнены.

Доха отвергла предъявленные требования, заявив, что действия ряда арабских стран в отношении Катара нарушают нормы международного права.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Катара