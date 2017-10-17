Украинские власти уже и евреев записали в добровольцы антисемитов из УПА*

Киев, , 02:59 — REGNUM В инструкции по празднованию Дня защитника Украины 14 октября украинские власти написали, что евреи в годы Великой Отечественной войны боролись в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы избежать физического уничтожения фашистами. Об этом сообщил в соцсети глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. Ситуацию анализирует автор ИА REGNUM Анастасия Громова.

Как пишет Долинский, историческая справка к инструкции гласит, что евреи «рассматривали свое пребывание в этой армии как настоящее спасение от физического уничтожения гитлеровцами». Там же описываются еврейские «борцы за волю Украины и честь еврейского народа» в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Эта «информация» подается без оглядки на тот факт, что украинские националисты отличились особой жестокостью в уничтожении евреев в годы Великой Отечественной войны. В уничтожении евреев Украины сыграли роль украинские полицейские подразделения, в большинстве своем состоявшие из жителей западных районов Украины, батальоны вспомогательной полиции формировались немецкими оккупационными властями на базе отрядов украинских националистов. Украинские батальоны участвовали в охране 50 еврейских гетто и 150 крупных лагерей, созданных нацистами на Украине, принимали участие в депортации евреев из варшавского гетто и в ликвидации еврейского населения в Чуднове. В августе 1941 года местная украинская полиция в Белой Церкви, получив приказ расстрелять еврейских детей, чьи родители уже были уничтожены, выполняла его с такой жестокостью, что командование 295-й немецкой дивизии попыталось остановить расстрел (в итоге его ненадолго отложили). И это не единственный случай: в сентябре 1941 года украинской полиции было поручено уничтожить 561 ребенка опять же после того, как были расстреляны взрослые.

В геноциде евреев активно участвовала Организация украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), под своим еще раньше сформулированным лозунгом «Долгим будет обвинительный акт. Коротким будет приговор».

Подробнее о том, как «старались» украинские националисты в исполнении своих «коротких приговоров», читайте в статье: Как могли жертвы служить палачам? Киев записал евреев в добровольцы УПА*

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