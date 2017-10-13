Анастасия Громова, , 12:47 — REGNUM

Власти Украины в инструкции по празднованию Дня защитника Украины 14 октября — в этот день также была основана националистическая Украинская повстанческая армия (УПА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написали, что евреи в годы Великой Отечественной войны боролись в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы избежать физического уничтожения фашистами.

Об этом в своем Facebook написал глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. По его словам, в исторической справке к документу, разосланному по областным государственным администрациям, говорится, что евреи «рассматривали свое пребывание в этой армии как настоящее спасение от физического уничтожения гитлеровцами».

Именно поэтому, якобы, в УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) евреи вступали после побегов из гетто или будучи освобожденными «украинскими повстанцами».

«Тома «Летописи УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) содержат информацию про героику евреев, которые боролись в рядах УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как против нацизма, так и против коммунизма, и немало их погибло в борьбе за волю Украины и за честь еврейского народа», — цитирует документ Долинский.

Ранее Долинский опубликовал в газете «Нью-Йорк Таймс» статью под названием «Чего опасаются евреи Украины», где разоблачил происходящее на Украине. В частности, он перечислил последние случаи выплеска ненависти со стороны украинских националистов и точно указывает на череду государственных и муниципальных решений, возводящих на пьедестал героев худших из извергов человеческой истории.

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Современная Украина взяла за основу бытия преступную идеологию. Причем речь идет о том, что признание преступной идеологии гитлеровских коллаборационистов государственной идеологией — это политика Киева, а не бесчинства маргиналов. Так, в 2015 году Верховная рада приняла закон, который признает ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «борцами за украинскую государственность».

Именно украинские националисты отличились особой жестокостью в уничтожении евреев в годы Великой Отечественной войны. Наряду с фашистами, на организациях украинских националистов лежит вина в массовый убийствах мирных жителей. Также огромную роль в уничтожении евреев Украины сыграли украинские полицейские подразделения, в большинстве своем состоявшие из жителей западных районов Украины.

Батальоны вспомогательной полиции были сформированы немецкими оккупационными властями именно на базе отрядов украинских националистов. Украинская полиция была широко задействована в уничтожении не только евреев, но также цыган и коммунистов.

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Они же — националисты — входили в состав охраны концентрационных лагерей для военнопленных и еврейских гетто. Поэтому заявление Киевских властей по меньшей мере странно: как могли «бежавшие из гетто» вступать в организацию тех, кто эти гетто охранял?

В целом, украинские батальоны участвовали в охране 50 еврейских гетто и 150 крупных лагерей, созданных нацистами на Украине, они же принимали участие в депортации евреев из варшавского гетто в июле 1942 года и в ликвидации еврейского населения в Чуднове 16 октября 1941 года, где погибли 500 человек.

19 августа 1941 года местной украинской полиции в Белой Церкви было поручено расстрелять еврейских детей, родители которых уже были уничтожены гитлеровцами. Жестокость, с которой выполнялся этот приказ, привела к попытке командования 295-й немецкой дивизии остановить расстрел. Его ненадолго отложили.

В сентябре 1941 года после расстрела в Радомышле более 1,1 тыс. взрослых евреев украинской полиции было поручено уничтожить 561 ребенка. В Дубно 5 октября 1942 года украинские полицейские расстреляли 5 тыс. евреев.

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Осуществлять геноцид еврейства Украины оккупационным властям активно помогала Организация украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая еще до войны сформулировала свою позицию по отношению к евреям: «Долгим будет обвинительный акт. Коротким будет приговор». Причем в этом вопросе не было никаких разногласий между двумя группировками, на которые разделялась ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — под руководством Степана Бандеры и Андрея Мельника — не было.

Во Львове в 1941 году бандеровцы провозгласили, что «относительно жидов принимаем все методы, которые ведут к их уничтожению». От рук членов ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время резни, устроенной 25 июля 1941 года во Львове, Тернополе, Станиславе и нескольких других населенных пунктах погибли тысячи человек.

Что говорить, если уже через неделю после начала войны, 30 июля 1941 года Бандера обратился к своим сторонникам: «Ляхов, жидов, коммунистов уничтожай без милосердия». И именно во Львове батальон «Нахтигаль» под командованием Романа Шухевича, еще одного нацистского «героя» современной Украины, принял участие в массовых убийствах евреев.

К 1943 году, когда уже стало припекать и жестокость националистов перешла все рамки даже по фашистским меркам, их немного окоротили. Но лишь немного — евреев, русских, коммунистов и польское население Волыни это не касалось. Лишь на словах ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы что-то там призвала «приостановить», кровавые расправы продолжались.

Отметились националисты и в расстреле киевских евреев в Бабьем Яру — там уничтожали людей украинские полицейские из «Буковинского Куриня», что подтверждает такой политический деятель современной Украины как националист Олег Тягнибок, лидер партии «Свобода», не скрывающей своих идеологических корней. Он этим даже «гордится»: тем, что в Бабьем Яру было «всего 300 немцев и 1,4 тыс. украинских полицейских».

Заляпанные кровью как жертв полицаев и националистов, так и жителей Донбасса, власти Киева не стесняются уже ни в чем. Если этот «документ» и приложенная к нему «историческая справка» действительно существуют, и там написано то, что процитировал Долинский — а оснований не верить ему нет, то остается ждать реакции на это еврейской общественности. Потомки погибших от рук полицаев спустят им ложь и оскорбления своих предков?