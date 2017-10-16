МИД ФРГ: Решение Трампа по Ирану может привести к вооруженной конфронтации

Люксембург, , 12:38 — REGNUM

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил 16 октября, что угрозу президента США Дональда Трампа о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки с Ираном — могут спровоцировать военную конфронтацию, а также приведет к обострению северокорейского кризиса, сообщает Reuters.

«Как европейцы мы все вместе очень обеспокоены тем, что решение президента США может привести нас к военной конфронтации с Ираном», — отметил дипломат в преддверии встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Дипломат также отметил, что он обсудит соглашение, подписанное в июле 2015 года Великобританией, Францией, ФРГ, Россией, КНР и ЕС, с его коллегами из стран-членов европейского блока.

Напомним, 13 октября глава Белого дома Дональд Трамп отказался подтверждать соблюдение Тегераном взятых на себя в 2015 году обязательств. Теперь поиском дальнейшего курса США в отношении Ирана займетсяКонгресс США.