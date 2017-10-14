Бывший диктатор Гватемалы предстал перед судом

Гватемала, , 02:07 — REGNUM В Гватемале стартовал суд над бывшим диктатором страны Хосе Эфраином Риосом Монттом, передает Associated Press.

Диктатора, руководившего Гватемалой в 1982—1983 годах, обвиняют во внесудебных казнях индейцев майя. Суд рассматривает обвинение в убийствах 1771 человека.

Суд над Монттом будет проходить за закрытыми дверьми по причине тяжелого состояния диктатора, возраст которого составляет 91 год.

Диктатор Гватемалы Хосе Эфраин Риос Монтт в 2013 году уже был признан виновным в геноциде и приговорен к 80 годам лишения свободы, однако в 2015 году Конституционный суд страны отменил наказание по причине болезни Монтта.

Второго рассмотрения иска добились родственники жертв режима, погибших в Гватемале в ходе массовых убийств 1982 и 1983 годов.

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