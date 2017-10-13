Турция: отчет ООН по Кипру не отражает действительность

Никосия, , 17:12 — REGNUM Турецкий МИД в своем официальном заявлении обвиняет греков-киприотов в неуступчивости, которая в итоге послужила, по мнению турецкой стороны, главной причиной провала переговоров в июле, сообщает сегодня, 13 октября, Cyprus-Mail.

«Греческо-кипрская сторона так и не смогла отказаться от своих нереалистичных подходов к вопросу гарантий и безопасности», а также от принципа «ноль войск — ноль гарантий», не показав на деле «вообще никакой конструктивности даже по фундаментальным вопросам, касающихся функционирования государства-партнера», — следует из официального заявления.

«Сторона также не показала достаточной политической воли для того, чтобы найти решение», — заключило турецкое министерство.

«Прежде, пока еще шел переговорный процесс, греки-киприоты были той стороной, которая подорвала чувство взаимного доверия за столом переговоров, приняв, руководствуясь внутриполитическими соображениями, парламентское решение по поводу дня «Энозиса», решение, которое отражает всю сущность их подхода к проблеме Кипра», — заявляет турецкая сторона.

«Они также сливали конфиденциальные документы прессе, что никак не укладывается ни в этические представления о ведении переговоров, ни в понятие «доброй воли», и всё это во время сессии Конференции по Кипру в Кран-Монтане, в условиях особо чувствительного переговорного процесса».

МИД Турции также обвинил греческо-кипрскую сторону в том, что последняя намеренно «тормозила» процесс имплементации мер по укреплению взаимного доверия, а также возложила на нее ответственность за то, что процесс «вышел из-под контроля».

Именно поэтому турецкой стороне так сложно было принять ремарки, сделанные Генсеком в отчете относительно того, что стороны «были очень близки к достижению соглашения». «Совершенно очевидно, что в данном случае Генеральный секретарь обращается вовсе не к турецко-кипрской стороне», — заявляют официальные представители турецкого МИДа.

Турция считает неприемлемым тот факт, что именно туркам-киприотам достаются «все шишки», несмотря на то, что они всегда выказывали добрую волю, решимость и конструктивизм в полувековом стремлении урегулировать конфликт. Как это было и в 2004 году, когда на территории Кипра был проведен референдум по вопросу объединения острова, и турецкая сторона его поддержала, а греческая — нет.

Сейчас Турция и турецко-кипрская сторона всё еще находятся в фазе «рефлексионного периода» по настоятельному совету Антониу Гутерреша, сообщает министерство.

Фактически турецкая сторона обвинила Генерального секретаря ООН в необъективности. Примечательно также, что сами греки-киприоты, включая все политические партии и кандидатов в президенты Республики Кипр, возлагают ответственность за провал переговоров на действующего президента Никоса Анастасиадиса. Однако заместитель пресс-секретаря правительства Кипра Викторас Пападопулос, в свою очередь, подчеркнул, что как до, так и во время ужина в Кран-Монтане Турция так и не приняла принципы, предложенные генсеком ООН, гласящие: «никаких турецких гарантий и прав на вмешательство, а также никаких турецких войск на территории Кипра».

Напомним, что по данным информационного агентства Reuters, на территории Северного Кипра сейчас находится до 30 000 турецких военнослужащих.

По данным CyBC, реакция на доклад ООН на Севере была даже еще жестче, чем ее преподнесло турецкое министерство, заявившее, что доклад был не более, чем разочарованием, которое никак не может служить основой для дальнейших переговоров. «Этот доклад можно спокойно оставить в прошлом, пылиться на полке», — говорится в официальном заявлении турецкого МИДа.

Министерство также сочло неприемлемым, что в докладе никак не обозначен тот факт, что решение, основанное на предложенных ООН параметрах, попросту не может быть найдено, так как оно сохраняет за турками-киприотами статус-кво — «заложников бесчеловечной изоляции». Тем не менее, оценивая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию на Кипре, международное сообщество должно также принять во внимание комментарий Антониу Гутерриша о том, что именно «политическая воля, мужество и решимость, взаимное доверие и готовность сторон брать на себя обдуманные риски» необходимы для завершения переговоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении 43-х лет, с 1974 года длится противостояние между греческой Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра, непризнанной территорией, до сих пор считающейся оккупированной турецкими войсками.