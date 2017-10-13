В Госдуме предупреждают о кровавом беспределе националистов на Украине

Москва, , 16:03 — REGNUM В случае неотмены закона об образовании на Украине в Госдуме грозят тяжкими конвульсиями насильственной украинизации, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Киев в новом образовательном законе сделал исключение для языков Евросоюза, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Бухаресте.

«Мы не допустим, чтобы (президент Украины) Петр Порошенко лишил права обучать детей на родном языке, превратив росчерком пера миллионы граждан страны в изгоев. Если данный закон не будет немедленно отменен, Украину ожидают тяжкие конвульсии насильственной украинизации, кровавого беспредела националистов и массового бегства из страны людей, уважающих свои права и стремящихся сохранить свою культурную идентичность», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Россия пристально следит за ситуацией вокруг прав соотечественников на Украине и будет настаивать на незамедлительной реакции со стороны международного сообщества на незаконные действия киевских властей, отметил парламентарий.

«Реакция ПАСЕ, Совета Европы и ООН на подобное отношение к русскоязычному населению Украины должно стать лакмусовой бумагой и демонстрацией подлинной приверженности международных организаций делу защиты прав человека», — считает он.

28 сентября на Украине вступил в силу закон «Об образовании», устанавливающий жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств.

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25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект, предусматривающий обучение школьников только на украинском языке.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с новым украинским законом об образовании. По мнению парламентариев ПАСЕ, документ нарушает баланс между государственным языком и языками национальных меньшинств Украины.

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