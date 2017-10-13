Путь к сотрудничеству с Россией лежит через культуру

Москва, , 15:17 — REGNUM Министр культуры и Информации Саудовской Аравии Аввад аль-Аввад рассказал о впечатлениях от визита в Россию, о совместных планах и инициативах в области культуры и информационного обмена между странами специально для ИА REGNUM.

«Благодаря этому визиту в Россию лично я снова побывал в опере в Большом театре — признаться, это первое, куда я отправляюсь, приезжая в Москву, но театр — это только одна грань, которая меня так привлекает в культуре России — российское литературное наследие просто непостижимо. Я очень люблю Пушкина и хорошо знаком с творчеством российских писателей и поэтов и считаю, что нашим народам важно узнать больше о «душе» наших культуры и искусства.

В Россию делегация Его Величества Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (Саламан) прибыла с планом, который включает амбициозное сотрудничество во многих областях: политика, экономика, торговля, инвестиции, научные исследования и если говорить об официальных результатах этого визита, то он уже вошел в историю, как один наиболее плодотворных: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения на общую сумму $2,1 млрд. Из них 1 млрд будет инвестирован в энергетические проекты, 1 млрд в технологические и еще 100 млн в инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства. Тем не менее, начать сотрудничество мы целенаправленно решили именно с культуры, потому что Россия не просто страна с великой историей и культурным наследием, но и с таким же огромным запросом на культурный обмен. Мы в полной мере смогли ощутить этот запрос во время Недели саудовской культуры, как от представителей профессионального культурного сообщества, так и среди тех 15 000 тысячи россиян-посетителей выставки «Королевство — взгляд изнутри», поэтому прошедшая Неделя саудовской культуры — это только начало, начало целой программы сотрудничества c Россией на 2017−2019 годы, которую подготовило Министерство культуры Саудовской Аравии. Мне, безусловно, хотелось бы уделить особенное внимание важным соглашениям, а главное, новым совместным идеям, которые мир вскоре увидит в области культуры. В частности, в рамках этой программы в России будет осуществляться обучение студентов по культуроведению и искусствоведению, а практиковать свои знания они как раз смогут на многочисленных предстоящих совместных российско-саудовских событиях, связанных с изобразительным искусством, кинематографом, театром и т.д.

По итогам визита Короля Саудовской Аравии и его делегации была подписана Программа сотрудничества в области культуры между Министерством культуры Российской Федерации и Министерством культуры и информации Королевства Саудовская Аравия, которая, в том числе, предполагает и такие эпохальные культурные события, как Неделя российской культуры и выставки Государственного Эрмитажа в Саудовской Аравии.

Россия — влиятельная страна, а уже обозначенные направления сотрудничества амбициозны, поэтому именно здесь нам было важно, чтобы прежде всего в России в рамках официального визита Короля Саудовской Аравии была представлена стратегия развития страны «Видение 2030», принятой Советом по экономическим делам и развитию, а также Советом министров в апреле 2017 года. «Видение 2030» — это стратегия по комплексному развитию и использованию потенциала Саудовской Аравии.

Одним из трех ее направлений является формирование динамично развивающегося общества и в этом смысле одним из трех столпов «Видения 2030» является культурное составляющее. Саудовская Аравия стала символом единения и гостеприимства для мусульман со всего мира. Это наша почетная миссия. Россия же известна, как страна, чья культура способна объединять культуры и подчеркивать ценность каждой во всем их многообразии — эту особенность отмечал еще выдающийся Достоевский: «Сущность российской культуры состоит и в том, чтобы воплотить в себе глубину духа, гений и призвание соседнего народа». Не правда ли в этом, а не в нефтяных дарах, наиболее ценно наше сходство? Мы уверены, что именно богатство и радушие наших культур должно в первую очередь стать основой нашего сотрудничества и подарить миру действительно большие ценности.

Поэтому в рамках этой первой Недели саудовской культуры в России нам было так важно соединить представителей академического и профессионального культурного сообщества России и Саудовской Аравии в рамках Панельной дискуссии «Перспективы сотрудничества в культурной и гуманитарных сферах между Россией и Саудовской Аравией». Ключевой темой дискуссии по инициативе, как российской, так и саудовской стороны стала тема роли национальной культурной самоидентификации через призму многообразия культур.

В этом смысле чрезвычайно плодотворным оказался диалог участницы рабочей группы по разработке стратегии «Видение 2030», доктора Басмы Омар и члена Консультативного Совета Саудовской Аравии по вопросам глобализации, культурной политики и гуманитарных наук Ходы Ал Хелиси с представителями крупнейшей Национальной литературной премией «Большая книга»: Председателем Литературной академии Дмитрием Баком и финалистом 2017 премии «Большая книга» журналистом, писателем — мусульманином Шамилем Идиатулиным. Как известно, одной из ключевых ценностей нашей стратегии «Видиние 2030» является укрепления национальной идентичности посредством сохранения культурно-исторического достояния в сочетании с объединением ценностей других наций. И в этом смысле мы видим большие возможности в ее совместной реализации с Россией.

На панельной дискуссии финалист «Большой книги» в частности отметил, что премия на протяжении последних лет фиксирует интерес к произведениям, которые посвящены поиску смыслов существования с точки зрения мусумальнских и других культур. В частности победителем «Большой книги» в 2015 году стала книга Гузель Яхиной с символическим названием «Зулейха открывает глаза» — книга о женщине, которая обретает себя.

В рамках дискуссии наши эксперты и участники моей делегации обсудили с директором Российского государственного музея истории Российской литературы имени Владимира Даля, Председателем Литературной академии премии «Большая книга» Дмитрием Баком технологический уровень и наиболее перспективные пути экспорта культуры двух стран.

Разумеется, в нашей программе были предусмотрены многочисленные проекты в области театра, кинематографа, искусства, однако, по итогам этой встречи эти направления получат еще более глубинное развитие. Мы планируем очень интенсивное сотрудничество с российским писательским и издательским на Международную книжную ярмарку в Эр-Риад. Все эти совместные точки культурного соприкосновения позволяют нам еще с большей радостью любоваться красотой русской культуры и с еще большей гордостью предоставить россиянам возможность знакомиться с нашей. Как известно, Саудовская Аравия запускает международную программу создания глобальных медиацентров, но начать мы решили именно с России — первый центр будет торжественно открыт в Москве. Он будет отражать нашу открытость России и миру, а также стремление Королевства развивать культурные связи с другими народами».