МИД РФ организует диалог между Крымом и ООН?

Симферополь, , 15:16 — REGNUM МИД России планирует организовать телемост с представителями Крыма и штаб-квартирой ООН, призывая крымчан не забывать самим прорубать информационное окно в Европу. Об этом 13 октября в Симферополе на творческой встрече заявила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть идея организовать телемост со штаб-квартирой ООН. Столько раз слово «Крым» говорилось с площадки ООН, что будет правильно, если у вас будет возможность пообщаться напрямую с их журналистами и общественными организациями», — отметила официальный представитель МИД РФ, пригласив крымских журналистов участвовать в поездках министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Она также призвала крымские СМИ чаще писать материалы на английском.

«Никто не отменял народной дипломатии. Обращайтесь в международные организации как можно больше. Присылайте вопросы, в том числе и на регулярные брифинги МИД», — отметила Захарова.

Как к этому отнесутся в ФСБ и в других специальных службах, дипломат не уточнила.

Напомним, 13 октября Мария Захарова высмеяла сюжет CNN, в котором иностранные журналисты вновь обвинили Россию в попытке вмешаться во внутренние дела США через популярную во всем мире игру Pokemon Go. Телеканал, в частности, сообщил, что «оружием» в руках «русских хакеров» в их попытках якобы повлиять на ситуацию в США стали не только СМИ и социальные сети, но и популярная мобильная игра Pokemon Go.