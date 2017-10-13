Минобороны РФ заявило о создании в США комплексов глобального удара

Нью-Йорк, США, , 11:19 — REGNUM США приступили к созданию ударных комплексов мгновенного глобального удара, заявил журналистам представитель Министерства обороны России Александр Емельянов на полях первого комитета Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара», — заявил Емельянов.

По его словам, разработки комплексов связаны с реализацией концепции совместного использования наступательных и оборонительных вооружений. При этом, добавил Емельянов, ударные комплексы в «неядерном оснащении» позволят решать те же задачи, что и стратегические ядерные силы.

«Взаимосвязь планов по развертыванию системы противоракетной обороны и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна», — считает Емельянов.

Он также отметил, что такими действиями США пытаются разрушить баланс сил и обеспечить себе глобальное преимущество, так как при нанесении «разоружающего» удара по объектам стратегических сил России и Китая эффективность систем американских ПРО «значительно возрастает».

Напомним, Емельнов ранее заявил, что к 2022 году в США появятся более тысячи противоракет систем противоракетной обороны (ПРО), а в ближайшем будущем превысит число боевых блоков на российских межконтинентальных ракетах.

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