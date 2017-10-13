Очередной китайский беглец из списка Интерпола добровольно сдался властям

Пекин, , 01:46 — REGNUM Один из самых разыскиваемых китайских беглых преступников Кун Гуаншэн вернулся в Китай и самостоятельно сдался полиции, сообщает 12 октября агентство «Синьхуа».

Кун ранее являвшийся директором компании Shengli Oilfield Qingdao Petroleum Industrial Co. Ltd., подозревается в растратах и бегстве в Гонконг в 2012 году, говорится в заявлении, выпущенном Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины.

В апреле 2015 года, Интерпол выпустил уведомление с красным углом на список 100 крупнейших китайских беглых экономических преступников.

Многие беглецы являются бывшими государственными служащими или директорами государственных предприятий. Кун является 48-м из списка беглецов, вернувшимся на родину.

Напомним, что ранее номер 27 из списка Интерпола Го Синь был возвращен в Китай. Китай продолжает разбираться с экономическими преступниками даже сбежавшими за рубеж.

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