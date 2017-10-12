Госдеп США готов вернуть российским власятм сорванные с дипобъектов флаги

Москва, , 23:33 — REGNUM Государственный департамент США готов вернуть государственные флаги Российской Федерации, сорванные со зданий генерального консульства РФ в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне, представителям российской власти. Соответствующее заявление сделал сегодня, 12 октября, один из официальных представителей американского внешнеполитического ведомства, сообщает телеканал RT.

«Мы сообщили российскому посольству, что мы рады возвратить флаги во владение российского правительства, когда будет удобно», — сказал представитель Госдепа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября представители американских властей сорвали государственные флаги Российской Федерации со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данные действия являются враждебной акцией властей США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости действий США в связи с данным инцидентом.

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