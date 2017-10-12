Снова российский след? О реакции Болгарии на новый украинский закон

Москва, , 18:35 — REGNUM Пока Венгрия и Румыния пытаются вынудить Украину отменить дискриминационный закон об образовании, Болгария проявляет загадочную солидарность с официальным Киевом. Болгарское меньшинство, проживающее на Украине, 11 октября поддержало решение тамошних властей, а официальный представитель Софии заявил, что школы, где обучение велось на болгарском языке, уже давно работают по тем правилам, которые были прописаны только сейчас.

Читайте также: Болгария согласилась с ущемлением прав своих соотечественников на Украине

Чем объясняется такая странная позиция? Почему болгарские власти согласились с фактическим ущемлением прав своих соотечественников? На эти вопросы корреспонденту ИА REGNUM ответил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский.

«Отчасти случившееся выдаёт зависимость Болгарии от структур Европейского Союза и, как следствие, её нежелание портить с ним отношения и выглядеть пророссийски, — отметил он. — Вторая причина — это сильный разрыв между элитой и массами, который есть в Болгарии. Тамошнее население всегда было настроено пророссийски, но элита дважды втягивала свою страну в войну на стороне противостоящих России сил».

При этом он обратил внимание на то, что в Венгрии и Румынии ситуация несколько иная, и связана она в том числе с тем, что обе они вступали в ЕС не потому, что хотели, как некоторые, просто поменять Москву на Брюссель.

«У них не было цели просто переподчиниться, — пояснил Черняховский. — Они хотели пользоваться своим членством в ЕС и извлекать выгоду. Это предопределило их теперешнюю несколько более самостоятельную политику. Кроме того, давайте не забывать, что на Украине есть многочисленное и компактно проживающее венгерское и румынское население. В этой связи история с законом об образовании даёт и Бухаресту, и Будапешту гипотетический повод заговорить о том, справедливо ли, что эти территории вообще принадлежат Украине».

Читайте также: Болгарское нацменьшинство поддержало украинский закон «Об образовании»

При этом, рассуждая о такой странной болгарской внешней политике, эксперт напомнил и о том, что в своё время прежнее советское руководство способствовало отстранению от власти Тодора Живкова.

«Некоторые представители отечественной политической элиты считают наших некоторых бывших восточноевропейских партнёров предателями и неблагодарными, которые от нас отвернулись и предпочли Запад, — уточнил он. — Однако это обоюдоострая тема. Многие страны сегодня не доверяют возможности союза с Россией именно в силу спорных моментов прошлого. Ряд европейских государств сейчас открыто бы встали на нашу сторону, если бы были до конца уверены, что мы готовы на последовательное оппонирование Америке, как говорится, до победы. Однако мы всё время говорим, что готовы договориться, и это заставляет их отказываться от идеи усиливать нашу переговорную позицию».

Напомним, что украинский законопроект об образовании вызвал широкий резонанс в Восточной Европе. Против закона выступили Венгрия, Греция, Польша, Румыния, Молдавия. Болгария также выступала против «дискриминационного» закона, однако позже пересмотрела свою позицию. Её посол на Украине заявил о том, что этот нормативный документ открывает перед болгарским национальным меньшинством «новые возможности», а глава МИД Болгарии заявила, что «так называемые болгарские школы на Украине не являются болгарскими», а обучающиеся в них — «граждане Украины болгарского происхождения, которые учат болгарский язык как иностранный».