Двуязычие: почему Порошенко отказывается от принятых в Европе стандартов?

Москва, , 03:00 — REGNUM Власти Украины с каждым днём усугубляют ситуацию, возникшую на фоне принятия скандального закона «Об образовании», вместо того чтобы взять за пример принятые в Европе стандарты. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

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«Была бы в Киеве нормальная власть, она села бы за стол, давно бы договорились. В Белоруссии провели референдум: белорусский и русский государственные языки, в Финляндии 3% шведов, государственные языки — шведский и финский, индусы, когда увидели, что отказываются от английского языка, согласились на двуязычие: у них английский и свой родной. Почему Порошенко Украине в современных условиях не даёт взять стандарты, которые приняты в Европе? Всё давно было бы в порядке, но они с каждым днём усугубляют ситуацию», — убеждён Зюганов.

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об образовании» президент Украины Пётр Порошенко подписал 25 сентября, он уже вступил в силу. Языком образовательного процесса в учебных заведениях определяется украинский. Закон вызвал недовольство ряда стран. Так, ожидается, что 16 октября Венгрия поднимет этот вопрос на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.