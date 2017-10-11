Минкавказ поставил главные задачи в Дагестане для Владимира Васильева

Москва, , 09:38 — REGNUM Перед новым руководителем Дагестана Владимиром Васильевым министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов поставил первоочередные задачи. На встрече в Москве 10 октября глава Минкавказа пообещал новому назначенцу всестороннюю поддержку в решении насущных региональных проблем, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В частности, одной из первых целей была названа проблема трехсменки, которую необходимо решить в ближайшее время. По словам Кузнецова, для ликвидации трехсменной системы обучения в школах региона необходимо создать около полутора тысяч школьных мест. Денежные средства на 2017 годы на эти цели выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации.

Требует внимания также проект по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса. Новый морской порт выведет торговые и экономические отношения России со странами каспийского побережья и Персидского залива на принципиально новый уровень, подчеркнул первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. Очевидна важность этого проекта для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.

Также новому руководителю Дагестана предстоит заняться вплотную вопросами реконструкции и строительства объектов здравоохранения, развития электроэнергетики и систем жизнеобеспечения населения. Особо было подчеркнуто обратить внимание на инвестиционные проекты, заявки по которым должны быть поданы в ближайшее время для включения в государственную программу на 2018 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Бывший руководитель республики Рамазан Абдулатипов подал заявление об отставке.

Президент отозвался о Владимире Васильеве как о политическом тяжеловесе. По мнению Путина, именно такой человек нужен в настоящее время Дагестану, который является «одним из важнейших регионов страны в целом, не говоря уже о Кавказе».