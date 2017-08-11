Медведева просят учесть опыт Смоленской области по укладке асфальта

Москва, , 16:28 — REGNUM В Госдуме просят главу правительства РФ Дмитрия Медведева распространить опыт Смоленской области по укладыванию асфальта на все регионы РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмом к главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, где рассказал о рекомендациях губернатора Смоленской области Алексея Островского муниципалитетам региона.

«Информирую Вас о том, что губернатор Смоленской области А.В.Островский настоятельно рекомендовал руководителям муниципалитетов, в которых будут исполнять программу «Формирование комфортной городской среды», отказаться от укладки асфальта в снег и дождь, даже когда это позволяют соответствующие технологии. Такое решение было положительно воспринято общественностью», — говорится в письме депутата.

«Прошу Вас рассмотреть возможность распространить указанный опыт на другие субъекты Российской Федерации», — отмечается в документе.