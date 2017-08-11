​Взлетаем! Россия передала Киргизии военно-транспортные самолеты

Бишкек, , 17:09 — REGNUM Россия подарила Киргизии два военно-транспортных самолета Ан-26. Сегодня, 10 августа, в городе Кант состоялась церемония передачи авиационной техники Вооруженным силам Киргизии.

Подаренные самолеты позволят ВС Киргизии перевозить грузы и личный состав, десантировать подразделения специального назначения при проведении тренировок и спецопераций, а также вести воздушную разведку и бомбометание.

Кроме того, официально введена в эксплуатацию авиационная технико-эксплуатационная часть, предназначенная для проведения ремонта и регламентных работ, анализа технического состояния и восстановления самолетов после аварий и боевых повреждений.

Помощь оказана безвозмездно, на основании договоренностей глав двух государств. Также в рамках двустороннего военного сотрудничества Министерство обороны России поставило в Киргизию запасные части, агрегаты, расходные материалы, учебное и вспомогательное имущество и обеспечило теоретическое и летное обучение и практическую стажировку военнослужащих Сил воздушной обороны ВС Киргизии.

В дальнейшем планируется оказание помощи в восстановлении аэродромной инфраструктуры и оснащение необходимым оборудованием и средствами.

Для участия в церемонии в Киргизию прибыл заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин, а также представители Центрального военного округа МО РФ и авиабазы г. Кант, от киргизской стороны участвовал начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и другие представители Вооруженных сил страны. Напомним, авиабаза ОДКБ «Кант» (999-я авиабаза ВВС России) — это военный аэродром, расположенный в 2 км от города Кант Чуйской области Киргизии. Входит в состав 2 Командования ВВС и ПВО ВС РФ Центрального военного округа, является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания.

На базы размещены штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8МТВ. Военный аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной более 2500 метров способен принимать все виды воздушных судов, в том числе Ан-124 «Руслан».

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