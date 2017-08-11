The Sun: Карибский кризис и Крымский. Параллели холодных войн

Бойсе, , 12:51 — REGNUM «Пыль, оседающая после удара Путина кулаком по столу, — решения о высылке 755 американских дипломатов — постепенно рассеивается и обнажает контуры новой холодной войны, имеющей перспективы перерасти и в «горячую», — вдохновенно начинает статью корреспондент Джордж Харрисон, тут же переходя к перечислению фактов, подтверждающих его догадку.

Обострение экспансионизма

«Карибский кризис (в написании автора — Кубинский ракетный кризис — прим. ИА REGNUM ) 1962 года был самым значительным фактом «нагрева» холодной войны. 13-дневная конфронтация была вызвана решением СССР разместить на Кубе, в непосредственной близости от американского материка, ракеты с ядерными боеголовками. Кризис подвел его стороны-участницы настолько близко к началу тотальной войны, что между Москвой и Вашингтоном была установлена прямая телефонная связь (красная или горячая линия) — чтобы в случае намека на повторение конфликта столь высокой интенсивности и опасности его избежать. Параллельное событие — Крымский кризис 2014 года», — считает автор.

Комментариев, насколько близко к «тотальной войне» были РФ и США после «операции зеленых человечков» (так на Западе называют тех, кого в российских СМИ величают «вежливыми людьми» — прим. ИА REGNUM ), журналист не приводит, предпочитая перевести внимание читателя на новый объект:

«Теперь Россия и США столкнулись в битве за Арктику. Министр обороны Штатов Джеймс Мэттис еще в январе нынешнего года назвал действия Кремля в Арктике агрессивными» и «не в интересах США».

О том, что Россия не обязана на своей территории действовать в интересах США, автор предпочитает не вспоминать.

«Холодная война была наполнена эффектами, призванными демонстрировать игру мускулов: одни проводили мощные военные парады, другие воевали на территориях стран, представлявших «стратегический интерес». Отдельным средством демонстрации могущества считались полеты самолетов как можно ближе к конкурирующим территориям», — приводит Харрисон вторую параллель. — В 1960 году американский самолет-шпион случайно забрался в воздушное пространство СССР, что побудило Советы подготовиться к тотальной войне».

Речь британский специалист ведет о том самом U-2, сбитом 1 мая 1960 года в районе Свердловска. «Нечаянно заблудился», забравшись на несколько тысяч километров в глубь чужой страны — это корреспонденту не кажется странным, и он предпочитает вспомнить, что «американские самолеты в этот момент были подняты по тревоге для охраны ядерных объектов США». Интерес журналиста не в этом, а в том, чтобы подтвердить реальность своих предположений и похожести ситуаций.

«Статистика показывает, что в нынешнем году натовские самолеты взлетали по тревоге для сопровождения действующих за пределами границ России ее военных самолетов 101 раз. Это — самый высокий показатель за период с 2005 года. В течение 2014—2016 гг. количество облетов «россиянами» границ стран НАТО выросло вдвое по сравнению с тем, что ежегодно совершалось раньше. Это усиление воздушной активности русских — сигнал новой холодной войны», убежден журналист.

Дипломатическое противостояние

«США и СССР во времена холодной войны привыкли обмениваться паритетными высылками дипломатов. Теперь же такого нет: только в прошлом месяце Путин распорядился выслать 755 американских дипломатов в качестве мести за принятие Вашингтоном новых санкций».

И в этом случае корреспондент приводит только те факты, которые льют воду на его мельницу, не упоминая, что Москва отложила свой симметричный ответ Вашингтону на декабрьскую 2016 г. высылку Обамой российских дипломатов.

«По словам премьера РФ, скорее всего, грядут новые жесткие меры, из-за чего многие эксперты беспокоятся о возможном полном разрушении американо-российских отношений», — резюмирует автор.

Военные игры

«Войсковые маневры — еще один момент, ярко подтверждающий рост напряжения в стиле ушедшей в прошлое холодной войны номер 1. И та, и другая сторона прибегали к учениям не раз и не два, играя в войну максимально приближенно к «действиями по-настоящему», чтобы убедить противника в своей несокрушимости или напугать его, предостерегая от возможной интервенции в регионах стратегических интересов. В 1983 году НАТО провело настолько серьезные маневры, что альянсу удалось заставить Советы поверить в реальность его вторжения на территорию СССР. Учения российской армии 2017 года уже способны убедить НАТО в том, что России по силе не только отвечать на атаки, но и самой вторгаться в соседние страны», — пишет Харрисон.

Лидер, придерживающийся жесткой линии

«В 1947 году президент США Гарри Трумэн призвал мир бороться против коммунизма, обнародовав манифест, известный в истории как «Доктрина Трумэна». Этот момент был фактической точкой отсчета холодной войны. С приходом в кресло президента Дуайта Эйзенхауэра (20 января 1953 г.) администрация Белого дома повела себя еще жестче, сделав ставку на ядерное господство. Советы нашли, чем ответить, создав свое ядерное оружие и даже «помахав» им (опять намек на Карибский кризис — прим. ИА REGNUM ). Гонка вооружений развивалась, успехи одних подхлестывали старания других и наоборот. Пока все это не закончилось переговорами об ограничении стратегических вооружений и подписанием договоров СНВ I, II, III и других», — обрисовывает ситуацию, сложившуюся при существовании СССР, автор.

«Теперешние лидеры сторон — Путин и Трамп, обещавшие до избрания последнего президентом взять курс на сближение Москвы и Вашингтона и улучшения отношений между ними, оказались в привычной, даже слишком привычной ситуации. Уровень отношений между странами продолжает опускаться в поисках дна, казалось бы, уже достигнутого при Обаме. Та гонка вооружений могла привести к тотальному военному конфликту, но была остановлена почти на грани.

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Новый этап гонки вооружений, стартовавший несколько лет назад, вновь подводит нас к краю пропасти, свалиться в которую теперь еще проще и вероятнее, чем раньше: стоит только кому-то обогнать кого-то в умении взламывать киберсистемы противника, и все то оружие, разработка которого, в отличие от холодной войны, никогда не прекращалась, сослужит медвежью услугу не только двоим противникам, но и всему миру. Впрочем, и России, и США одной Земли уже становится мало — известно о планах этих государств уничтожить Луну с помощью атомных бомб», завершает публикацию эффектной точкой автор.

Картина, если не брать в расчет некоторые умышленные или нечаянные неточности аналитика, нарисована близкая к реальности. Есть надежда, что на Западе это тоже понимают.

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