The Daily Express: Паролин поедет в Москву мирить Россию с Западом

Лондон, , 16:02 — REGNUM «Кардинал Пьетро Паролин, фигура номер два католический церкви, совершит в период с 20 по 24 августа визит в Россию. В планах священнослужителя — встреча с президентом страны Владимиром Путиным и Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, — сообщает корреспондент The Daily Express Лаура Моуат. — Государственный секретарь Ватикана намерен поспособствовать укреплению отношений между Востоком и Западом ради «скорейшего установления мира».

Способствование, как выясняется из последующих абзацев текста, заключается не столько в собственных действиях, ведущих к подписанию каких-то судьбоносных документов, а в «прощупывании почвы для подготовки возможного визита Папы Римского Франциска в Москву», хотя несколько «подталкивающих к примирению слов» от себя Паролин тоже может произнести.

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Кардинал уже заявил во всеуслышание, что «обе стороны [Россия и США, — прим. ИА REGNUM ] смогут действовать с должной ответственностью, чтобы избежать увеличения напряженности и найдут в себе силы признать любые ошибки, которые и привели к сегодняшней сложной ситуации».

Автор напоминает, что «ни один из понтификов не посещал Россию в последние годы из-за возникшей напряженности между католической и православной ветвями христианства. Начиная с 2013 года, главный дипломат Ватикана посетил Белоруссию, Кавказ, балтийские страны, Украину. По его словам, визит в Россию даст возможность завершить написание картины региона».

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