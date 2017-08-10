Клинцевич: США вряд ли сумеют накрыть все военные объекты КНДР

Москва, , 11:23 — REGNUM В случае реализации плана США основной ответный удар КНДР по США придется по Южной Корее. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Американские военные подготовили план превентивного удара по военным объектам КНДР. Как сообщает NBC, в список вошли площадки, с которых совершаются ракетные пуски. По данным телеканала, Пентагон разработал план на случай, если президент США Дональд Трамп даст приказ ударить по КНДР.

Сообщение телеканала похоже на правду, ситуация действительно напряженная, и военные в подобных случаях, как правило, готовят планы, предусматривающие любой ход развития событий, отметил Клинцевич.

«Но будет ли план, о котором сообщает NBC, реализован? Это, что называется, уже другой вопрос. Ответная реакция Пхеньяна — единственное, что, на мой взгляд, останавливает американцев», — указал сенатор.

Северокорейская ракета вряд ли долетит до основной территории США, но их союзникам точно придется туго, и основной удар с катастрофическими последствиями будет нанесен по Южной Корее, рассуждает он.

«Причем для этого вовсе не нужны ракеты. КНДР располагает мощным артиллерийским парком, подавляющая часть которого размещена на границе с Южной Кореей — в 24 километрах от Сеула. Очень сильно сомневаюсь, что США сумеют одномоментно «накрыть» все военные объекты КНДР, сведя тем самым к минимуму возможность нанесения ответного разрушительного удара», — отмечает парламентарий.

Однако никто не возьмет на себя смелость утверждать, что «горячая война» в этом регионе сегодня исключена, более того, ее вероятность возрастает буквально с каждым днем, продолжил Клинцевич.

«Судя по всему, Пхеньян не собирается прекращать свои ракетные запуски, и самое худшее может произойти, если очередная ракета залетит куда-нибудь не туда. Технические возможности Северной Кореи не настолько совершенны, чтобы гарантированно исключить случайность. И тогда американцы, наплевав на последствия, не станут больше ждать, и почти наверняка сработает тот план, о котором сообщает телеканал», — говорит сенатор.

Вот почему, пока не поздно, следует начитать политический диалог, другой альтернативы войне просто нет, сказал Клинцевич.

Источники телеканала NBC в вооруженных силах пояснили, что ключевым моментом в разработке Пентагона значится атака стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer с базы «Андерсен» на острове Гуам. В качестве целей намечены около двух десятков площадок для ракетных пусков и испытаний, а также объектов технического обеспечения.