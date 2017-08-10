Глава Еврокомиссии и его команда потратили €27 тыс. на перелет в Рим

Брюссель, , 10:10 — REGNUM Перелет из Брюсселя в Рим на частном самолете обошелся председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и его делегации в 27 тыс. евро. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на документы правозащитной организации Access Info.

«Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и его делегация потратили 27 тыс. евро на перелет в Рим на частном самолете», — говорится в сообщении.

Речь идет о двухчасовом перелете европейских чиновников из Брюсселя в Рим в феврале 2017 года.

Телеканал отмечает, что чиновники ЕС могут летать на частных воздушных судах, только если нет возможности воспользоваться услугами авиаперевозчиков.