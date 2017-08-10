Запрет турецких томатов: Анкара грозит Москве ответными мерами

Анкара, , 03:17 — REGNUM Предупреждение об ответных мерах со стороны Турции в случае сохранения запрета на ввоз в Россию томатов и других сельскохозяйственных продуктов высказал турецкий министр экономики Нихат Зейбекчи, сообщает TimeTurk.

Как сказал Зейбекчи, для турецких производителей сохранение этого запрета со стороны Москвы — насущная проблема. Они начинают оказывать на власть давление, с которым Анкара не хочет мириться.

«Это может вынудить нас к принятию ответных мер», — предупредил турецкий чиновник.

При этом Зейбекчи отмечает, что Анкара рассчитывает добиться прогресса в вопросе с эмбарго на переговорах, намеченных на середину августа 2017 года.

«Мы бы не хотели услышать о запретах в отношении томатов, других овощей, мясной и молочной продукции», — констатировал министр.

Напомним, ограничения на поставки турецких сельскохозяйственных товаров из Турции были введены Россией после того, как турки сбили самолет ВСК РФ над территорией Сирии 24 ноября 2015 года. Эмбарго действует с 1 января 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа российский министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия не планирует импорт турецких помидоров. Причина в том, что в поставке томатов на рынок заинтересован российский производитель.

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