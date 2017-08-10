Китай призвал Японию не лезть не в свои дела с её «белой книгой»

Пекин, , 01:57 — REGNUM Министерство иностранных дел КНР выразило жесткое недовольство и твердое осуждение японской «белой книги» по вопросам обороны 2017, утверждая, что она содержит безответственные высказывания о китайской активности, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан обвинил Японию во вмешательстве в вопросы Южно-Китайского моря, утверждая, добавив, что китайское правительства будет и впредь твердо отстаивать национальный суверенитет, морское право, а также свои интересы.

Он отметил, что патрулирование и активность в водах в районе островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку — ИА REGNUM ) является суверенным правом Китая, а Япония не в том статусе, чтобы что-либо указывать Китаю в этом вопросе.

«Китайская сторона безупречно поводит рядовую морскую и воздушную активность в соответствии с нормами международного права, соответствующего внутреннего законодательства, а также нуждами обороны», — заявил Гэн.

По его словам, строительство Китаем сооружений на ряде рифов и островов на архипелаге Наньша (Спратли — ИА REGNUM ) является законным правом, данным суверенным государствам международным законодательством, которое не имеет ничего общего с милитаризацией и представляет никому угрозы.

Гэн выразил надежду, что Япония будет уважать усилия, прилагаемые Китаем и странами АСЕАН в вопросе защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море и прекратит вмешиваться в подобного рода вопросы, играя тем самым конструктивную роль в поддержании регионального мира и стабильности.

Напомним, что Министерство обороны КНР также выступило с жестким осуждением выпущенной Японией «белой книги», в том числе также раскритиковав вмешательство Японии в территориальные споры в Южно-Китайском море, назвав сказанное Японией «повторяющейся ложью».

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