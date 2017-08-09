О секретных переговорах по Сирии и «любви» Киева к украинцам: Радио REGNUM

Москва, 9 августа 2017, 14:00 — REGNUM
- Секретные и безуспешные: стало известно о секретных переговорах РФ, США и Израиля;
- И хохлов из России заберите: Киев поблагодарили за рекламу Крыма;
- Дань моде: в Госдуме предлагают наказывать родителей за вегетарианство детей;
- Повернуться лицом: для инвалидов трудоспособного возраста в РФ введут паспорта занятости;
- «Повремените с громкими заявлениями»: защитники Байкала не верят Монголии.
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