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О секретных переговорах по Сирии и «любви» Киева к украинцам: Радио REGNUM

Политика

Какие результаты принёс ряд секретных встреч США, Израиля и России по вопросу урегулирования конфликта в Сирии и почему украинцам предложили покинуть Россию

О секретных переговорах по Сирии и «любви» Киева к украинцам: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 августа 2017, 14:00 — REGNUM  

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