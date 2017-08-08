ООН обвинила силы безопасности Венесуэлы в пытках

Нью-Йорк, США, , 15:38 — REGNUM Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека 8 августа обвинило венесуэльские силы безопасности в «злоупотреблениях» и «пытках» над задержанными демонстрантами, которые носили «широкомасштабный и систематический характер», сообщает El Diario.

«Мы получили достоверные сообщения о жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения с задержанными лицами со стороны сил безопасности, которые могут быть определены в ряде случаев, как пытки», — заявила пресс-секретарь Управления Равина Шамдасани, добавив, что «это были не единичные случаи».

Также она сообщила, что отставка генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас является еще одним примером нарушения господства права в стране.

«Увольнение генерального прокурора соответствует тому, что мы осуждали — нарушению законности в стране, и эта трещина все более углубляется», — заявила Шамдасани.

Представитель Комиссара ООН по правам человека пояснила, что после безрезультатной попытки отправить в Венесуэлу команду наблюдателей, которые могли бы на месте выяснить, что происходит в стране, Верховный комиссар по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн решил отправить группу экспертов в Панаму, и они сделали свою работу удаленно.

«Посредством нескольких интервью выяснилось, что против демонстрантов в Венесуэле было широко распространено и систематическое применение чрезмерной силы, и произвольные аресты».

Также Шамдасани сообщила, что, несмотря на отсутствие официальных статистических данных о количестве арестов, самые надежные оценки показывают, что с 1 апреля, когда начались демонстрации, до 31 июля, более чем 5051 человек пострадал от произвольных задержаний. Из них более 1000 человек все еще находятся под арестом.

Учитывая хаос в стране и явные признаки того, что ситуация не улучшится в краткосрочной перспективе и в отсутствие независимого и беспартийного прокурора, Шамдасани заявила, что Управление ООН по правам человека просит «срочно» провести «независимое» расследование масштабных нарушений основных прав человека в Венесуэле.

Напомним, до 31 июля генеральная прокуратура Венесуэлы расследовала 124 смертельных случая в ходе демонстраций, включая гибель полицейских и случайных лиц, не участвовавших в протестах.

Тем не менее, по мнению бывшего прокурора Луисы Ортеги Диас, силы безопасности несут ответственность, по крайней мере, за 46 смертельных случаев, а так называемые проправительственные вооруженные группы, несмотря на то, что их связь с правительством не была доказана, несут ответственность за 27 других смертельных случаев.

Канцелярия Генеральной прокуроры также ведет расследование, по меньшей мере, 1958 случаев получения травм, однако фактическое число людей, которые пострадали в ходе протестов, может быть значительно выше.