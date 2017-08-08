США наращивают военную группировку перед учениями в России

Таллин, , 15:24 — REGNUM США отправят в Эстонию роту 173-й бригады воздушного десанта на время крупномасштабных военных учений России и Белоруссии «Запад 2017», которые запланированы на сентябрь 2017 года.

Подразделение 173-й бригады воздушного десанта размером с роту, сформированное из 150 военнослужащих, прибудет в Эстонию в конце августа, сказали новостному агентству BNS представители армии в Таллине.

«Запад» — совместные военные учения России и Белоруссии, которые пройдут с 14 по 20 сентября. В Прибалтике чиновники неоднократно заявляли, что в 2009 и 2013 годах якобы во время таких учений имитировалось нападение на страны Прибалтики и Польшу.

Несколько самолетов штурмовой авиации Национальной гвардии США A-10 Thunderbolt II и вертолеты UH-64 Black Hawk и CH-47 Chinook уже прибыли на эстонский военный аэродром в Эмари, чтобы принять участие в учениях с силами обороны этой страны, корпусом добровольцев и боевой группой НАТО.

В учениях приняли участие элементы штаба воздушных сил Национальной гвардии штата Мериленд.

Самолеты А-10, еще известные как Warthog, предназначены для истребления наземных целей и оказания поддержки сухопутным силам с воздуха, они известны своей маневренностью, их двигатели работают довольно тихо. Главное оружие этих самолетов — многоствольный пулемет типа Гатлинга калибра 30 мм, который в минуту может выпускать 3,9 бронебойных пуль.

Универсальные вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk могут выполнять различные задания, такие как перевоз военных, медицинская эвакуация и управление боевыми действиями. Между тем вертолет Boeing CH-47 Chinook, используемый с 70-хх годов прошлого века, в основном предназначен для перевоза военных и вооружения.