Индия готова поддержать Иран, несмотря на санкции США

Тегеран, , 20:35 — REGNUM

Индия направит $150 млн на развитие стратегического порта Чехбехар для расширения двусторонних и региональных торговых операций, завил министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди, 7 августа сообщает Mehr.

Во время своего двухдневного визита, проходившего 5−6 августа 2017 года, министр транспорта Индии Нитин Гадкари провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и министром дорог и городского развития страны.

Помимо $150 млн, Индия направит в иранский порт Чехбехар $85 млн инвестиций. Ахунди подчеркнул, что подписаны финансовые соглашения по двум проектам, проблемы с их реализацией возникнуть не должны.

По словам Ахунди, обе стороны также обсудили финансирование железной дороги Чабахар-Захедан, а индийская сторона согласилась в следующем месяце предложить свою форму участия в проекте.

«Для повышения конкурентного преимущества транзитных коридоров Ирана на север мы договорились о 50-процентной скидке на индийские товары», — заявил Ахунди.

Министр транспорта Индии, со своей стороны, подчеркнул, что Индия будет придерживаться всех своих соглашений с Ираном, несмотря на любые односторонние санкции, введённые США в отношении Исламской Республики.

Напомним, стратегический порт Чехбехар, расположенный на юго-восточном побережье Ирана, позволит Индии получить маршрут к границе Афганистана в обход Пакистана. Соглашение о развитии порта Чехбехар был подписан между Ираном и Индией во время визита Нитина Гадкари в Тегеран в мае 2015 года.

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