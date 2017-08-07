Шойгу наградил военных, построивших железную дорогу в обход Украины

Воронеж, , 18:06 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в Воронежской области наградил военнослужащих железнодорожных войск России за оперативную постройку железнодорожной линии, которая соединила Воронежскую и Ростовскую области в обход Украины. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идёт о железнодорожной линии Журавка — Миллерово протяженностью 270 километров. 170 километров этой линии построены личным составом железнодорожных войск России, остальные — гражданскими железнодорожниками.

Данную железную дорогу необходимо было построить в кратчайшие сроки, так как старая ветка проходит по территории Украины и поездам, следовавшим из Центральной России на Юг России приходилось два раза проходить пограничный контроль, что существенно замедляло их движение.

Кроме того, враждебная политика Украины по отношению к России создавала дополнительные риски для бесперебойного железнодорожного сообщения между Центром и Югом России.

В связи с тем, что дорогу необходимо было построить в кратчайшие сроки, было принято решение задействовать высокопрофессиональные железнодорожные войска России. На строительстве были задействованы 1,5 тысячи военнослужащих при 700 единицах техники, в том числе подразделения 39-й отдельной железнодорожной бригады.

Это подразделение было создано сразу после Великой Отечественной войны. Солдаты этой бригады участвовали в возведении Байкало-Амурской магистрали, занимались ликвидацией последствий наводнения в Крымске, восстанавливали пути после конфликтов в Чечне и Абхазии.

За длительный срок существования этого подразделения, солдаты и офицеры, служившие в нём, получили множество правительственных наград. Сегодня за заслуги перед Родиной министр обороны России Сергей Шойгу вручил соединению присвоенный ему Орден Жукова.