Литва, Латвия и Германия начинают манёвры на Балтике

Вильнюс, , 16:42 — REGNUM В Балтийском море в территориальных водах Литвы и исключительной экономической зоне сегодня, 7 августа, стартуют ежегодные учения Балтийской военно-морской эскадры BALTRON Squadron Exercise 17/2, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

В этих учениях участвуют военно-морские единицы Литвы, Латвии и Германии.

Военно-морские силы Литвы представляют корабль штаба и снабжения Jotvingis (N42), противоминные корабли Sūduvis (M52) и Kuršis (M54), патрульные корабли Aukštaitis (P14) и Sėlis (P15), а также поисково-спасательный корабль Šakiai и портовый катер Н12. В учениях будет принимать участие и команда подводных действий военно-морских сил.

Военно-морские силы Латвии представляет корабль снабжения Varonis и противоминный корабль Rusins, военно-морской флот Германии — противоминное судно Pegnitz. Международными учениями руководит командующий флотилией военно-морских сил Литвы командор Томас Скурдянис.

Во время морской фазы с 8 по 11 августа будут совершенствоваться навыки экипажей кораблей: маневрирование кораблей, процедуры связи, выполнение артиллерийской стрельбы и осуществление обороны наводных танкеров, поисково-спасательные процедуры. Экипажи будут учиться обороняться от ассиметричной угрозы. Противоминные корабли выполнят обычные процедуры по поиску мин.