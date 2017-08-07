Минобороны Литвы решило лично защищаться от «кибератак России»

Вильнюс, , 16:14 — REGNUM Ситуация в сфере кибербезопасности в Литве улучшается, но этому должно уделяться особое внимание — с осени 2017 года о кибербезопасности большинства учреждений будет заботиться министерство обороны, объявил сегодня, 7 августа, вице-министр обороны Литвы Эдвинас Керза.

На сегодняшней пресс-конференции были рассмотрены результаты первого полугодия 2017 года, изменения и общая ситуация в сфере безопасности. «В государстве начались реальные перемены в сфере кибербезопасности, но это не означает, что мы в большей безопасности чем полгода назад», — сказал Керза.

По утверждению вице-министра, ситуация в кибернетическом пространстве меняется в лучшую сторону, но это не гарантирует всеобщей безопасности. Госучреждениям не хватает знаний и технических возможностей, чтобы самим защититься от кибератак, поэтому их защиту с осени будет обеспечивать министерство обороны. Сейм единодушно одобрил это предложение.

«Для людей со злыми намерениями остаются привлекательными объекты и учреждения стратегического значения, а количество кибератак постоянно растет — за эти полгода атаки были направлены против нескольких правительственных организаций и министерства обороны. У нас хорошая защита, разведка, поэтому удалось защититься от атак, но нескольким учреждениям не хватает технических данных и подготовки», — сказал Керза. Литовские чиновники регулярно и в первые минуты после вывода из строя того или иного правительственного портала безапелляционно обвиняют во взломе «российских хакеров».

Он добавил, что министерство обороны в первом полугодии 2017 года уделяло кибербезопасности особое внимание, не только начало подготавливать стратегию кибербезопасности и формировать силы киберопераций быстрого реагирования, но и договорилось с НАТО по поводу поддержки. Также были проведены исследования учреждений, их интернет-сайтов и работников, были организованы курсы обучения.

«Проведя исследования тысячи сайтов, мы установили, что 51% сайтов небезопасен, 13% из них очень небезопасны — их взломать особенно просто. Радует то, что в прошлом году только 3% учреждений выполняли организационные требования кибербезопасности, а сегодня таких учреждений уже около 30%. Технических требований придерживаются всего 9% учреждений, но для этого нужны не только дополнительные финансы, но еще время и знания», — сказал вице-министр обороны.

По словам Раймундаса Кароблиса, прогресс есть как в киберпространстве, так и во всеобщей безопасности, но он не такой, какого хотелось бы. «Я бы хотел отметить, что только при сотрудничестве можно достигнуть определенных результатов. Мы видим укрепившееся сотрудничество с ЕС, НАТО, США. В сфере обороны проводится консолидация, и это является нашим приоритетом», — сказал министр обороны.

Напомним, власти Литвы неоднократно заявляли о том, что регулярно отражают «кибернетические атаки от России» и в целом находятся с Россией в состоянии «гибридной войны». Так, например, крупнейшей в истории страны кибератакой назван одновременный вывод из строя портала парламента, целого ряда министерств, и порядка десятка госведомств. Вину за атаку переложили на Россию, правда, впоследствии выяснилось, что госструктуры обрушили дети — два несовершеннолетних гражданина Литвы и один — Дании.

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