Уругвай рассматривает варианты продажи нацистского орла

Монтевидео, , 13:02 — REGNUM Уругвай изучает возможность продажи бронзового орла с нацистского судна «Граф Шпее», затонувшего в битве на реке Ла-Плата в декабре 1939 года, с целью выручить ресурсов для министерства обороны, сообщает El Periódico.

Депутат оппозиционной Национальной партии Хорхе Гандини пояснил, что предложение поступило в Комитет обороны парламента, когда министр национальной обороны Хорхе Менендес заявил о необходимости выделения больших ресурсов на военный бюджет.

Министр обороны заявил о необходимости покупки морских судов, которые стоят «несколько миллионов долларов», для контроля «гораздо большего морского пространства».

Тогда министру предложили рассмотреть возможность продажи орла с «Графа Шпее».

Гандини рассказал о подписанном контракте с компаниями, занимавшимися подъемом вещей с затонувшего судна, в котором государство имеет право на 50% от общей выручки с продажи извлеченных артефактов.

В настоящее время нацистский орел находится в ведении Вооруженных сил Уругвая и не выставляется для показа широкой публике, что также вызывало недоумение депутата.

Стоимость исторического артефакта варьируется от $8 до $55 млн и будет зависеть от «интереса на момент» проведения аукциона, заявил депутат.

Депутат также отметил, что в настоящее время нет такой чувствительности, которая ранее существовала в отношении экспонирования памятников нацизма, и «музеи мира завалены подобными экспонатами», в этих условиях было бы целесообразным продать орла.

«У нас были консультации с европейскими семьями, которые хотят пожертвовать его музею Холокоста в Израиле», — заявил представитель компании, извлекавшей орла из-под воды.

Напомним, орел с нацистской символикой был поднят с борта затонувшего «Графа Шпее» в 2006 году. Артефакт имеет массу 350 кг, его высота составляет 2 м, а ширина — 2,8 м.

Тяжелый крейсер «Адмирал Граф Шпее», третий и самый совершенный из проекта «Дойчланд», был гордостью флота и нацистской Германии и в первые месяцы Второй мировой войны сеял панику на торговых маршрутах Южной Атлантики.

Однако в декабре 1939 года он столкнулся с британскими крейсерами «Эксетер», «Аякс» и «Ахиллес». В ходе интенсивного боя в водах реки Ла-Плата он попытался укрыться в порту Монтевидео, где попал в ловушку. Команда затопила корабль и сошла на берег.