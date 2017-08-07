Партизаны ELN отрицают причастность к атаке на сотрудников ООН в Колумбии

Богота, , 12:09 — REGNUM Колумбийская партизанская леворадикальная группировка Армия национального освобождения (ELN) 6 августа заявила о своей непричастности к нападению на команду наблюдателей миссии ООН в Колумбии, в результате которого получил ранение полицейский, сообщает La Vanguardia.

«АНО опровергает свою причастность к нападению на миссию ООН в Колумбии», — заявили партизаны через соцсети с аккаунта их делегации, ведущей мирные переговоры с правительством Колумбии в Эквадоре.

Миссия ООН в Колумбии подтвердила, что отряд, в составе которого находились несколько ее сотрудников, а также члены демобилизованной леворадикальной группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP) и сотрудники полиции, «попали в засаду» 6 августа, когда работали на извлечении взрывчатых веществ, скрытых в тайниках бывших партизан FARC.

Представители ELN пояснили, что у них есть несколько свидетелей, в том числе из представителей властей коренных народов, которые готовы подтвердить, что злоумышленники, напавшие на группу с сотрудниками ООН, использовали символику и характерную экипировку ELN, но при этом никакого отношения к организации не имеют.

Партизаны ELN также попросили провести объективное расследование нападения на миссию ООН.

Команда работала в отдаленном районе c ближайшим городом Калото в департаменте Каука на юго-западе страны, когда было совершено нападение, в результате которого травму получил один из членов Группы по построению мира.

Напомним, приняв от FARC-EP около 7000 тыс. единиц вооружений, Миссия ООН в Колумбии работает над извлечением оружия и взрывчатых веществ, расположенных в 779 тайниках в сотрудничестве с бывшими партизанами и сотрудниками сил безопасности, обеспечивающими периметр безопасности в районе действия.

Миссия ООН в Колумбии имеет политический, а не военный статус, в связи с чем ее представители не вооружены и используют только официальную символику организации на одежде и элементах экипировки.

Правительство Колумбии и группировка ELN ведут переговоры с 7 февраля 2017 года в столице Эквадора Кито, направленные на прекращение вооруженного противостояния, которое сохраняется в течение более чем 52 лет.