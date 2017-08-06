Турция и Катар провели морские учения «Железный щит»

Доха, , 21:59 — REGNUM Катар и Турция завершили совместные военно-морские учения «Железный щит», которые прошли на территории казармы «Ад-Духейлийят» у северных берегов Дохи. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщили в Минобороны Катара.

«Целью учений было заявлено «укрепление оборонного потенциала Катара», главным образом в вопросе отражения удара условного противника по стратегически важным объектам инфраструктуры страны», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа эмир Катара шейх Мухаммад бен Абдуррахман Аль-Тани после переговоров в Дохе с итальянским министром иностранных дел Анджелино Альфано сообщил, что для ВМС Катара итальянской судостроительной компании Fincantieri заказаны 7 кораблей.

Отмечалось, в контракт включено строительство четырех корветов противовоздушной обороны, десантного корабля-дока, способного выполнять функции мобильной радиолокационной станции для этих корветов, а также постройка двух морских патрульных кораблей.