Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Уже не единожды президента Трампа представляли как жертву некоего заговора, представители которого схватили политическую волю президента и тащат в загадочном направлении. Яркая картинка, не соответствующая действительности. Как все обстоит на самом деле, рассказывает читателю редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Трамп, неоднократно имевший возможность притормозить движение по рельсам антироссийского политического процесса, ни разу еще не воспользовался этой возможностью. Примером тому — последний антироссийский билль, подписанный им в августе, когда вполне можно было бы забросить это дело в долгий ящик в связи с уходом парламента США в отпуск. Но все было сделано нарочито напоказ, что заставляет думать о наличии «второго плана», на котором-то и разворачиваются очередные события. Этот прием Трамп демонстрировал уже не один и не два раза.

Для того, чтобы понять происходящее в этом ракурсе, достаточно сравнить ситуацию на глобальном внешнеполитическом поле года назад и сейчас. Одинокое мнение России, вынужденной противостоять как исламистским головорезам, так и дружному осуждению участников ближневосточного процесса, сменилось на ситуацию, близкой к победной. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти уже нет. Турция и Иран наперегонки бегут за контрактами с российским ВПК. Ближний Восток, критически настроенный по отношению к России, распался надвое и обе половины стараются учитывать фактор Москвы.

И если основное содержание результата обеспечено мудрой политикой Кремля, то стоит отметить и «позитивно-деструктивную» деятельность американского президента, внесшего такой хаос в предшествующие союзы, на основании которого Россия может теперь строить новые перспективные договоренности. Все возможности для этого есть.

Читайте подробности в статье: Санкции США — против кого? Почему важно следить за руками

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