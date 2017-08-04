Объявленый Молдавией нон грата Рогозин встретится в Тегеране с Додоном

Кишинёв, , 15:53 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 4 августа отправился с визитом в Тегеран, где он примет участие в инаугурации президента Ирана Хассана Роухани. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Тегеране у Додона запланирован ряд встреч, в том числе с самим Роухани, а также с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным, которого власти Молдавии 2 августа объявили персоной нон грата.

«Молдова — небольшая страна, которая должна развивать дружественные отношения со всеми государствами для обеспечения нормального функционирования собственной экономики и благополучия своих граждан», — заявил, отправляясь в Тегеран, Додон. Он добавил, что развитие сотрудничества с Ираном принесет Молдавии только пользу.

Стоит отметить, что это уже вторая поездка Додона в Тегеран за чуть более чем полгода президентского мандата.

Дмитрий Рогозин, напомним, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

В российском МИДе заявили, что решение Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата «вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ» со стороны Москвы. При этом в ведомстве на этот раз воздержались от традиционных ремарок о том, что за этим решением стоит не Кишинев, а Запад, и что это является эпизодом внутриполитической борьбы между «пророссийским» президентом Додоном и прозападным правительством под контролем лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия убрала Рогозина: момент истины для Москвы или кому «партнер» Додон