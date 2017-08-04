Грузия-Россия: Затянувшийся контракт

Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Контракт со швейцарской компанией SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг грузов на границах России с Абхазией и Южной Осетией, окончательную форму пока не приобрел. Сроки его возможного подписания грузинской и российской сторонами еще не определены, но настороженность в отношении к этому документу проявляется в экспертных кругах и России, и Грузии. И если российские аналитики в ряде случаев расценивают предстоящее оформление такого документа как победу грузинской дипломатии, о чем громогласно заявляют и представители правительства Грузии, грузинские эксперты в своих оценках более сдержанны и предполагают, что, скорее всего, Россия дала согласие (пока устное) на подписание контракта исходя из собственных интересов и целей.

Как сообщил ИА REGNUM специальный представитель премьер-министра Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе, на последней встрече с переговорщиком от России, заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным была достигнута определенная договоренность. В частности, к делу подключились швейцарские эксперты, которые помогут Грузии и России определиться со сроками подписания соответствующих контрактов.

Тот факт, что сам процесс оформления контрактов затянулся, Зураб Абашидзе объясняет нестандартностью документов и отсутствием подобного прецедента.

«В Праге мы договорились, что начнем с участием швейцарских коллег работу над определением сроков подписания контрактов. И этот процесс уже начался. В результате работы экспертов будет определено, когда подпишет контракт со швейцарской компанией грузинская сторона и когда аналогичный контракт заключит российская сторона. На этом этапе сроки пока не определены, но швейцарцы помогут нам разобраться с этим вопросом», — отметил Зураб Абашидзе.

На заявления о победе в этом вопросе грузинской дипломатии спецпредставитель премьер-министра ответил, что соглашение между Грузией и Россией о мониторинге грузов на границах было подписано еще в 2011 году, а контракты со швейцарской компанией являются практической реализацией этого соглашения.

«Я не знаю, что имеют в виду эксперты. Мнений очень много. Но соглашение было подписано еще в 2011 году, а в контрактах со швейцарской компанией все будет расписано по этому соглашению и они будут реализовываться в соответствии с этим соглашением. Сам процесс растянулся на несколько лет, так как является нестандартным. Такого прецедента еще не было, поэтому на составление контрактов потребовалось немало времени. Сейчас, судя по всему, мы приближаемся к финальному этапу этого процесса», — пояснил Зураб Абашидзе.

Грузинский эксперт Сосо Цискаришвили считает, что в подписании контрактов со швейцарской компанией, в первую очередь, заинтересована сама Россия, так как в случае отказа ей может грозить приостановление членства в ВТО.

«Не следует забывать, почему все это произошло и почему Россия пошла на подписание такого соглашения. Главным для России в тот период было вступление в ВТО. И Грузия была в тот период единственной страной-членом этой организации, которая не соглашалась на прием в ее ряды России и не была готова дать ей рекомендацию. А по уставу этой организации требовалось согласие всех её членов. Поэтому тогдашнее правительство Грузии в результате переговоров согласилось на принятие России в ВТО взамен на установление контроля на контрольно-пропускных пунктах на своих неконтролируемых границах с Россией в Абхазии и Южной Осетии. Была достигнута договоренность, что Грузии будет предоставляться информация о том, какие грузы будут пересекать эти границы, а также в Тбилиси надеялись на большую интенсификацию экономических связей с Россией», — напомнил Сосо Цискаришвили.

Тот факт, что контракты со швейцарской компанией пока не заключены, эксперт объясняет отсутствием желания со стороны России и предполагает, что в России пытаются забыть о своих же обещаниях.

«В России, видимо, хотят забыть о своих обещаниях, поэтому воз и ныне стоит там. Я говорил недавно с бывшим послом Швейцарии, и он был очень разочарован, что сам процесс подписания контрактов и реализации соглашения затянулся. Сегодня ни одна из сторон не спешит с выдачей какого-либо документа. Но если власти Грузии заявляют, что готовы к его подписанию, некоторые российские чиновники в частных беседах даже выражают удивление тем, что подобный документ вообще существует», — отметил эксперт.

По его мнению, если Россия и пойдет на подписание контракта со швейцарской компанией, то только для того, чтобы не оказаться перед угрозой приостановки членства в ВТО.

В том, что Россия в вопросе подписания контракта со швейцарской компанией преследует собственные интересы и цели, уверен еще один грузинский эксперт Заал Анджапаридзе. Одной из таких целей он называет открытие прямого железнодорожного сообщения с единственным стратегическим союзником на Южном Кавказе с Арменией, которое проходит через Абхазию.

«Думаю, что согласие России на подписание такого контракта служит достижению конечной цели, открытию торгово-транспортных путей. С деталями контрактов я не знаком, но, насколько мне известно, в них есть ряд пунктов, которые ущемляют интересы Грузии с точки зрения безопасности. Речь идет о возможности досмотра только автомобильных грузов, а грузы, перевозимые воздушным транспортом, выпадают из поля зрения. В целом, в документе не до конца прописаны все процедуры мониторинга передвижения грузов через границы (в Абхазии и Южной Осетии). С другой стороны, открытие этих новых (с сегодняшней точки зрения) торгово-транспортных путей более выгодно для России, чем для Грузии», — пояснил Заал Анджапаридзе.

Эксперт считает, что Грузия в свое время дала согласие на вступление России в ВТО и соответственно, на подписание соглашения с Россией о мониторинге грузов под давлением администрации Барака Обамы, который в противном случае не соглашался на нахождение Михаила Саакашвили на посту президента Грузии.

«В свое время Грузия подписала это соглашение, чтобы выполнить требование США, иначе Барак Обама не соглашался оставить Саакашвили. И Грузия пошла на этот шаг. Сегодня это соглашение обросло проблемами. Правительство Грузии не знает, как справиться с этими проблемами, поэтому и тянет с подписанием контракта», — отметил Заал Анджапаридзе.

Сроки возможного подписания контрактов со швейцарской компанией в Грузии предсказать не берутся, ссылаясь на то, что обе стороны пока ограничиваются лишь словесными заявлениями.

Читайте также: Россия готова заключить контракт на мониторинг грузов на границе с Грузией

Напомним, что соглашение «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации» было подписано в рамках переговоров о вступлении России в ВТО 9 ноября 2011 года. За прошедшие после оформления соглашения 6 неполных лет стороны в результате продолжительных переговоров смогли остановить свой выбор на швейцарской компании SGS, которая и будет осуществлять мониторинг. На основании соглашения от 2011 года грузинская и российская стороны должны оформить с компанией SGS идентичные контракты. Грузия еще несколько месяцев назад сообщила о завершении переговоров с SGS и готовности к оформлению контракта, но сам документ пока не подписала. После переговоров с Григорием Карасиным в Праге 7 июля 2017 года Зураб Абашидзе сообщил грузинским СМИ, что к готовность к подписанию контракта выразила и Россия.

«Я поставил этот вопрос и назвал вероятные сроки. Мне ответили, что и они готовы назвать сроки. Мы поработаем со швейцарскими коллегами над сроками и определим формы, в которых будут заключены эти контракты», — заявил тогда Абашидзе, отметив, что эти контракты оформят как грузинская, так и российская стороны.