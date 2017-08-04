У Януковича арестовали очередную недвижимость

Киев, , 14:55 — REGNUM Участки в районе Парковой дороги в Киеве, принадлежащие экс-президенту Украины Виктору Януковичу, были арестованы апелляционным судом Киева по представлению генеральной прокуратуры Украины, написал 4 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

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По его словам, участки, именуемые также «вертолетная площадка Януковича» и принадлежащие ООО «Амадеус Ко», переходят по решению суда «на ответственное хранение госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов».

«Вертолетная площадка Януковича» занимает 2 га и передается госпредприятию без права распоряжаться и отчуждать указанными земельными участками.

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Напомним, вертолетная площадка была открыта на Парковой дороге в столице Украины в 2012 году, заказчиком строительства выступила фирма «Амадеус Ко». После государственного переворота на Украине радикалы из карательного батальона «Айдар» потребовали вернуть площадку в госсобственность, заявив, что каждый месяц арендная плата с участков в размере порядка 200 тыс. гривен ($7,73 тыс.) отчисляется на счета Виктора Януковича.

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