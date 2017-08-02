Киевский суд не признал вывод резиденции «Межигорье» из госсобственности

Киев, , 12:25 — REGNUM Незаконным признал киевский апелляционный хозяйственный суд вывод правительственной резиденции «Межигорье» из государственной собственности, написал 2 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, решение о признании договоров о выводе «Межигорья» из государственной собственной недействительными было принято по предоставлению прокуратуры Киева.

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«Следующий шаг — судебное решение об ответственности Януковича, Ставицкого и других за незаконную сделку диктатора», — отметил Луценко.

Напомним, резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье», расположенная на 135 гектарах земли в Киевской области и оцениваемая в $10 млн, была разграблена участниками Автомайдана зимой 2014-го года. Позже в судебном порядке имущество Януковича в резиденции было арестовано.

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