МИД РФ: Украина проводит варварскую информационную политику

Москва, , 18:39 — REGNUM Ситуация, сложившаяся вокруг травли житомирского журналиста Василия Муравицкого Службой безопасности Украины является лишь эпизодом кампании по силовому подавлению свободы слова на Украине, указано в официальном комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства России.

На примере журналиста, подозреваемого киевским режимом в государственной измене за публикацию материалов в российских СМИ и «распространение пророссийских материалов» видна вся кампания по зачистке информационного поля, проводящаяся официальным Киевом.

МИД РФ подчёркивает, что счет подобным случаям идет уже на десятки и это неудивительно, так как глава СБУ официально заявил о необходимости принять так называемый акт информационного единства в противостоянии «представителям пятой колонны Российской Федерации» и их уголовного преследования. Вражеским агентом киевский режим может объявить любого украинского журналиста, перечащего официальному Киеву.

МИД РФ напоминает, что недавняя массовая блокировка российских интернет-ресурсов на Украине, преследования и нападения на украинских журналистов являются нарушением фундаментальных принципов цивилизованных норм деятельности СМИ, закрепленных в официальных документах ООН, ОБСЕ, Совета Европы и прочих международных организаций.

Российское внешнеполитическое ведомство в очередной раз призвало государства-члены ОБСЕ и Совета Европы также осудить варварскую политику Киева в информационной сфере.

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