Суд отложил рассмотрение дела Януковича на неделю

Киев, , 13:44 — REGNUM Рассмотрение дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене перенесено на неделю, заявил председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко, сообщает 3 августа «112 Украина».

Новое заседание суда состоится 10 августа, после чего предстоит еще три заседания — 17, 23 и 31 августа, все в 10:00. Помимо этого, суд назначил дополнительное заседание 15 августа на 14:00 для допроса свидетеля по ходатайству стороны обвинения.

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Решение о переносе рассмотрения дела на неделю было принято по ходатайству стороны защиты, при этом изначально адвокат Януковича Виталий Мешечек просил предоставить ему месяц на ознакомление с материалами дела.

Напомним, в начале 2017 году генеральная прокуратура Украины завершила расследование дела о госизмене в отношении Виктора Януковича. Экс-президенту вменяются такие преступления, как «государственная измена», «посягательство на территориальную целостность Украины» и другие.

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