Янукович отказался от дальнейшего участия в процессе по делу о госизмене

Киев, , 00:25 — REGNUM Экс-президент Украины Виктор Янукович не намерен далее участвовать в судебном процессе над ним и отзовёт своих защитников по делу о госизмене. Об этом он сообщил на пресс-конференции 5 июля, передаёт «Первый канал».

«Это не суд, а чистой воды профанация», — заявил Янукович, отметив, что исход процесса над ним «заранее определён».

По мнению экс-президента, в Киеве будут всеми силами будут стараться вынести обвинительный приговор, возложив на него «все прошлые, нынешние и будущие беды Украины».

Янкуович также отметил, что у него нет сомнений относительно профессионализма нанятых им юристов, однако «в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны».

Коме этого, Янукович считает, что принятые на Украине поправки в законодательство, позволяющие провести заочный судебный процесс над ним являются «прямым нарушением Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Генпрокуратура Украины объявила о завершении расследования дела в отношении экс-президента Януковича по подозрению в госизмене. Бывший глава государства обвиняется по целому ряду статей, среди которых — «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

В апреле нынешний президент Украины Пётр Порошенко подписал поправки в уголовно-процессуальное законодательство, которые позволяют провести заочный судебный процесс над Виктором Януковичем.

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