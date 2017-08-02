МИД Австрии: ЕС должен отреагировать на санкции США против России

Вена, , 22:24 — REGNUM Государствам Евросоюза надо ответить на одностороннее введение Белым домом экономических санкций против России, заявил 2 августа председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter .

«Евросоюз должен солидарно отреагировать на односторонние санкции и при этом соблюсти европейские интересы», — написал Себастьян Курц.

Кроме того, Курц подчеркнул, что в этом вопросе он поддерживает точку зрения руководителя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Напомним, Жан-Клод Юнкер ранее заявил, что Еврокомиссия будет защищать экономические интересы стран-членов Евросоюза, «в том числе перед лицом США».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет антироссийских экономических санкций, ранее принятый конгрессом страны. При этом сам американский президент раскритиковал этот закон за содержащиеся в нем «неконституционные меры» и отметил, что данный документ лишает США возможности участия в выгодных экономических проектах.

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