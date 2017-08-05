Предвыборные кампании 2017: кадровый дефицит и неравномерные обновления

Москва, , 12:05 — REGNUM Россия выходит на предвыборную финишную прямую, и можно говорить про ряд тенденций, который проявились в начале предвыборных кампаний. Ситуации анализируют постоянный постоянные авторы ИА REGNUM, политологи Дмитрий Орлов и Михаил Нейжмаков.

Состав кандидатов обновляется неравномерно (относительно прошлых кампаний). Так, если КПРФ продолжает делать ставку на традиционные партийные элиты, то в «Единой России», наоборот, появилось много новых персоналий. «Единая Россия», кроме того, в лице своих федеральных структур демонстрирует повёышение влияния на региональные и местные кампании (в том числе и в части финансирования). А вот кампании оппозиции, напротив, оказываются инерционными во многих городах и регионах.

И власти, и оппозиция продолжают прибегать к испытанному методу участия во многих кампаниях политиков с более высоких уровней. Впрочем, другая сторона этой медали — кадровый дефицит, который особенно жестко проявляется в муниципалитетах (причем это относится и к провластным, и к оппозиционным силам).

Подробнее об общероссийских тендценциях предвыборных кампаний 2017 года читайте в статье: Выборы областных и городских парламентов: ставки элит и вызовы для партий

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